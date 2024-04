Kiel (dpa/lno). Tabellenführer Kiel besticht neben der sportlichen Qualität vor allem mit der Mannschaftsleistung. Der Trainer erklärt sich den Erfolg mit dem Verhalten in schwierigen Phasen.

Aus der Sicht von Trainer Marcel Rapp hängt der Zusammenhalt von Holstein Kiel mit dem Verhalten in weniger erfolgreichen Zeiten der Saison zusammen. „Die Basis für diese Team-Leistung waren aus meiner Sicht die Momente, wo es vielleicht nicht so rund lief“, sagte der 45-Jährige vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Kiel ist aktuell Tabellenführer der 2. Bundesliga und hat bei vier verbleibenden Spieltagen gute Aussichten auf den Aufstieg in die Erste Liga.

Laut Rapp gab es zwei schwierige Phasen, in denen sich der Zusammenhalt gezeigt habe. „Anfang der Rückrunde lief es nicht so gut, da hatten wir viele Probleme. Und da war auch ein guter Team-Spirit da. Anfang der Saison saßen viele namhafte Spieler auf der Bank.“ Dennoch habe die Stimmung nicht gelitten.

Neben dem Kollektiv, das zuletzt auch immer wieder von Spielern wie Leistungsträger Lewis Holtby als Faktor herausgestellt wurde, überzeugen die Norddeutschen vor allem sportlich. Sechs Spiele sind die Kieler ohne Gegentreffer. Das „Geheimnis des Erfolgs“ sei laut Rapp, „dass wir uns nicht hinten reinstellen, sondern wir können verteidigen, aber grundsätzlich haben wir unsere Spielweise beibehalten.“ Und mit dieser Spielweise sorgt Holstein auch offensiv immer wieder für Spektakel wie beim 4:0 in Nürnberg oder beim 4:0 gegen Osnabrück.

Gegen Abstiegskandidat Kaiserslautern ist Mittelfeldspieler Holtby wegen seiner Gelb-Roten Karte beim 1:0 beim Hamburger SV gesperrt. Colin Kleine-Bekel (Kreuzbandriss) und Finn Porath (Oberschenkelverletzung) fehlen verletzt.

