Hamburg. Fürstenpalast und Formel 1: Der Zwergstaat Monaco ist in jahrelanger Arbeit im Miniatur Wunderland auf 36 Quadratmetern nachgebaut worden. Extra zur Eröffnung kommen royale Ehrengäste.

Fürst Albert II. von Monaco und seine Ehefrau Fürstin Charlène kommen am Donnerstag nach Hamburg. Grund des Besuchs ist nach Angaben des Miniatur Wunderlandes die Eröffnung des Monaco-Abschnitts in der bekannten Modellbau-Landschaft. Das Wunderland wird an dem Tag für normale Besucher geschlossen sein. Nach einem Bericht des „Hamburger Abendblatts“ werden die neunjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella ihre Eltern nach Hamburg begleiten. Das Miniatur Wunderland wollte das auf Anfrage nicht kommentieren.

Die royalen Besucher können das Miniatur Wunderland bei einem privaten Rundgang mit den Gründern Frederik und Gerrit Braun sowie Stephan Hertz kennenlernen. Der Regent (66) und seine Ehefrau (46) werden nach der offiziellen Eröffnung des Monaco-Teils bei einem Cocktail-Empfang mit prominenten geladenen Gästen erwartet.

