Kiel (dpa/lno). Bei einem Unfall am Kieler Hauptbahnhof ist am Mittwoch ein 79 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am späten Nachmittag von einem Linienbus der Kieler Verkehrsgesellschaft erfasst. Dabei sei das Fahrzeug über das Bein des Mannes gerollt. Zudem habe er bei dem Sturz Kopfverletzungen erlitten. Der Mann sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:240424-99-795651/2 (dpa)