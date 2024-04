Hamburg (dpa/lno). Nach der Coronapandemie zeigen die Besucherzahlen am Ohnsorg Theater „endlich wieder kontinuierlich bergauf“. Doch das Niveau vor Corona ist an der niederdeutschen Bühne noch lange nicht erreicht.

Mit Komödien wie „Barfoot in'n Park“ und „Tiet is Geld - Jetzt oder nie“ sowie Klassikern wie „Buddenbrooks“ nach dem Roman von Thomas Mann will das Hamburger Ohnsorg Theater neue Zuschauer gewinnen. „Vermittlung ist ein ganz zentrales Thema dieses Hauses“, sagte Intendant Michael Lang am Mittwoch bei der Vorstellung der kommenden Saison. „Die Zukunft dieses Theaters wird maßgeblich davon abhängen, wie es uns gelingt, die nachfolgenden Generationen für die plattdeutsche Sprache und unsere norddeutschen Spezialitäten zu begeistern, obwohl sie ja in aller Regel damit nicht mehr aufgewachsen sind.“

Nach der Coronapandemie zeigten die Besucherzahlen „endlich wieder kontinuierlich bergauf“, mit rund 88.800 Besuchern in der Spielzeit 2022/23 sei das Niveau vor Corona aber noch lange nicht erreicht. „Das wird mindestens genauso lange dauern wie die Coronazeit - nämlich drei Jahre“, meinte der Intendant. Viele Abonnenten seien nach der Coronazeit aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen nicht zurückgekehrt, auch hätten sich die Gewohnheiten der Menschen geändert.

