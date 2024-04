Husum (dpa/lno). Schleswig-Holstein ist Windland. Für Ministerpräsident Günther ist dies ein Standortvorteil - wie er mit Verweis nicht nur auf Northvolt sagt. Auch die Branche sieht den Ausbau auf Kurs.

Ministerpräsident Daniel Günther sieht in den Erneuerbaren Energien einen Standortvorteil für Schleswig-Holstein. „Ansiedlungen wie die von Northvolt zeigen, dass Schleswig-Holstein als Vorreiter der Energiewende auch für die Wirtschaft enorm attraktiv und sie längst Standortvorteil ist“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch am Rande des Windbranchentages in Husum. Man produziere zudem weit mehr Strom mit grünen Energien, als verbraucht werden könne, es gebe eine breite Akzeptanz der Bevölkerung für die Energiewende und eine weltoffene Einstellung.

Der Ausbau sei auf Kurs, sagte der Geschäftsführer des Landesverbandes Erneuerbare Energien, Marcus Hrach. Im vergangenen Jahr lag Schleswig-Holstein nach Angaben der Landesregierung auf Platz 1 beim Zubau neuer Windkraftanlagen. 232 Anlagen mit einer Leistung von 1,2 Gigawatt gingen in Betrieb. Das waren demnach 34 Prozent aller neuen Windkraftanlagen in Deutschland. Aktuell werden in Schleswig-Holstein 3169 Windkraftanlagen mit einer Leistung von 8,37 Gigawatt betrieben.

Im ersten Quartal 2024 wurden 62 Anlagen mit einer Leistung von 231 Megawatt neu genehmigt, weitere 265 Neugenehmigungsanträge sind in Bearbeitung. Damit Schleswig-Holstein den Kurs beibehalte und das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreiche, sei eine konsequente Umsetzung von Beschleunigungsmöglichkeiten bei Genehmigungsverfahren nötig, die die EU den Mitgliedsstaaten bereitstelle, sagte Hrach.

