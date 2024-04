Hamburg. Mit dem FC Hansa Rostock kommt am Freitag ein ganz besonderer Gegner ins Millerntorstadion. Der Kiezclub plant umfangreiche Maßnahmen zum Hochrisikospiel.

Der FC St. Pauli erhöht vor dem Spiel gegen den FC Hansa Rostock die Sicherheitsmaßnahmen im Millerntorstadion. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wird bei diesem Hochrisikospiel der Puffer zwischen den 2600 erwarteten Hansa-Fans und dem Rest des Stadions vergrößert.

Bei der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) wird außerdem kein Alkohol ausgeschenkt. Und da bei dem Spiel im vergangenen Jahr auch auf den Toiletten randaliert und Teile der Sanitäranlagen als Wurfgeschosse genutzt wurden, werden nach Clubangaben an diesem Freitag 40 mobile Toiletten aufgestellt.

Kaum eine Partie im deutschen Fußball hat angesichts der verfeindeten Fanlager mehr Brisanz als St. Pauli gegen Rostock. Der Hamburger Trainer Fabian Hürzeler hat „größtes Vertrauen“ in die Menschen, die für die Sicherheit im Stadion verantwortlich sind. Seine Spieler will er dennoch auf die Besonderheiten des Duells vorbereiten. Vor allem, da es durch Fan-Aktionen „zu Unterbrechungen kommen kann. Und darauf müssen wir vorbereitet sein“, sagte der 31-Jährige am Mittwoch.

© dpa-infocom, dpa:240424-99-788730/3 (dpa)