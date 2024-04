Hamburg/Kiel (dpa/lno). Die Menschen im Norden Deutschlands halten am Mittwoch am besten ihre Regenschirme parat. Der Niederschlag kommt teilweise in Begleitung.

Regenschauer, Graupel und Gewitter prägen am Mittwoch das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein. Vor allem am Vormittag ist im Norden bei starker Bewölkung mit Niederschlag zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Vorhersage mitteilte. Dabei gewittert es kurz und vereinzelt in Holstein und Hamburg - teils in Begleitung von Windböen der Windstärke sieben. Erst im späteren Tagesverlauf ziehen von der Ostsee her Auflockerungen ins Landesinnere. Bei acht bis zehn Grad weht der Wind schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost. In der Nacht kann es laut DWD gerade im Binnenland bei Temperaturen um den Nullpunkt zu Nebel, leichtem Frost und Reifglätte kommen.

© dpa-infocom, dpa:240424-99-786053/2 (dpa)