Hamburg (dpa/lno). Es gibt eine neue Sammler-Münze, die auch in Hamburg geprägt wurde. Das Motiv des Zehn-Euro-Geldstücks ist die Polizei. Hintergrund ist eine Serie, die bestimmte Berufsgruppen in den Fokus rücken soll.

Sie ist ein wenig größer als eine Zwei-Euro-Münze, wiegt 9,8 Gramm und auf ihr sind mehrere Polizisten im Dienst abgebildet - in Hamburg ist am Dienstag eine neue Zehn-Euro-Münze vorgestellt worden. Die Sammelmünze ist Teil der mehrjährigen Serie „Im Dienst der Gesellschaft“. Mit der 2022 begonnen Reihe soll die besondere Bedeutung von Berufsgruppen hervorgehoben werden. Zuletzt waren Pflege und Feuerwehr auf die Münze geprägt worden. Die neue Sammlermünze wird am Donnerstag von der Bundesbank ausgegeben.

„Das ist wirklich ein ganz tolles Zeichen der Wertschätzung, dass die Polizei jetzt auch mit dieser Sammlermünze bedacht worden ist. Ich freue mich sehr, denn meine Kolleginnen und Kollegen sind wirklich das ganze Jahr über, 24/7, für die Sicherheit der Menschen im Einsatz“, sagte Hamburgs Polizeipräsident Falk Schnabel am Dienstag in Hamburg. Auf der Münze sei ein kleiner Ausschnitt aus der ganz großen Bandbreite der Polizeiarbeit zu sehen. „Man sieht die Schutzpolizisten in ihrer Uniform, unsere Spezialeinheiten mit einem Roboter, jemanden mit einem Diensthund und auch die Reiterstaffel ist erwähnt.“ Er werde sich die Münze auf jeden Fall kaufen, sagte Schnabel weiter.

Auf der Rückseite prangt der Bundesadler. Beide Seiten haben zudem im Inneren einen kobaltblauen Kunststoffring. Die „Polizei“-Münze hat eine Auflage von rund einer Million Stück; 200.400 Exemplare davon wurden in Hamburg geprägt.

