Hamburg (dpa/lno). In Hamburg werden immer mehr Bushaltestellen zum anstrebenswerten Landeplatz für Wildbienen und andere Insekten. Denn immer mehr von ihnen werden begrünt. Noch sind es jedoch weniger als ein Dutzend.

In Hamburg können Wildbienen und andere Insekten seit etwa zwei Jahren auf einigen wenigen begrünten Dächern von Bushaltestellen und Wartehäuschen Futter und einen Ruheplatz finden. Das 2022 in der Hansestadt gestartete Pilotprojekt ist nun um fünf weitere Standorte erweitert worden, wie das für die Werbung an den Unterständen zuständige Unternehmen Wall und die Deutsche Wildtier-Stiftung am Dienstag mitteilten. Auch die Dächer der fünf neuen Wartehäuschen sind insektenfreundlich bepflanzt und sollen auf ihre ökologischen Effekte hin untersucht werden.

Damit können die Bienen, Wespen und andere Insekten mitten in der Großstadt nun auf sieben begrünten Fahrgastunterständen einen Stopp einlegen. Die stehen an der Stadthausbrücke in Mitte und der Eimsbütteler Osterstraße, in Altona, in der HafenCity, im Karolinenviertel und in Wandsbek.

Bei den bisher zwei begrünten Wartehäuschendächern waren zunächst 49 verschiedene Wildbienen- und Wespenarten beobachtet worden, darunter auch seltene und bedrohte Arten sowie eine erstmals für Hamburg nachgewiesene Goldwespenart.

© dpa-infocom, dpa:240423-99-778150/3 (dpa)