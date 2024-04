Kiel (dpa/lno). Der Zweitliga-Tabellenführer muss im Aufstiegsrennen auf einen wichtigen Spieler verzichten. Finn Porath kommt diese Saison nicht mehr zum Einsatz.

Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel muss im Saisonendspurt auf Finn Porath verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich beim 1:0 beim HSV am Samstag eine muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen und fällt damit für den Rest der Saison aus, wie der Club am Dienstag mitteilte. Kiel hat vier Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und steht damit dicht vor dem erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Der Ex-HSVer Porath (27) kam in dieser Saison 27 Mal für Holstein zum Einsatz und erzielte vier Treffer.

