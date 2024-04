Lübeck (dpa/lno). In Timmendorfer Strand brechen drei Menschen nachts in ein Wohnhaus ein. Die Bewohner schließen sich im Obergeschoss ein und rufen die Polizei. Kurz darauf ist das Haus umstellt.

Die Polizei hat drei mutmaßliche Einbrecher in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Bewohner eines Wohnhauses hatten über einen Sicherheitsdienst in der Nacht von Freitag auf Samstag die Polizei alarmiert, wie diese am Montag mitteilte. Die drei Tatverdächtigen - zwei Männer (36 und 55) und eine Frau (26) - hätten es auf Bargeld und Schmuck abgesehen.

Während die mutmaßlichen Diebe im unteren Teil des Hauses am Werk gewesen waren, hätten sich die insgesamt vier Bewohner des Hauses im oberen Teil eingeschlossen und die Polizei verständigt. Einsatzkräfte umstellten daraufhin das Haus. Zwei der Tatverdächtigen hätten sich in der Folge anstandslos festnehmen lassen. Der Dritte habe versucht, über ein Nachbargrundstück zu fliehen, sei aber kurz darauf gefunden und ebenfalls festgenommen worden.

Einer der Männer und die Frau seien inzwischen aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, hieß es weiter. Einzig gegen den 55 Jahre alten Tatverdächtigen sei ein Haftbefehl vom Amtsgericht Lübeck erlassen worden. Die Ermittlungen dauern an.

