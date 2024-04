Mönkeberg (dpa/lno). Bei einem Spaziergang greift der Hund eines Mannes den Hund einer 57-Jährigen an. Als die Frau eingreifen will, geht der Hundebesitzer auf sie los.

Erst kämpften die Hunde, dann schlug ein Hundebesitzer zu. In Mönkeberg im Kreis Plön hat ein Mann nach Angaben der Polizei einer 57-jährigen Hundebesitzerin ins Gesicht geschlagen. Nach dem Vorfall am 4. April suchten die Ermittler nun öffentlich nach dem Angreifer, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Bei einem morgendlichen Spaziergang habe einer der drei Hunde des Mannes zunächst den Hund der Frau attackiert. Als die 57-Jährige versucht habe, die kämpfenden Hunde zu trennen, habe der Unbekannte der Frau mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und sei geflüchtet, teilten die Ermittler weiter mit. Die Polizei fahndet seit Montag öffentlich nach einem etwa 30 Jahre alten, 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann von schlanker Statur. Während des Angriffs habe der Gesuchte mutmaßlich einen orangen Kapuzenpullover, eine schwarze Lederjacke, eine grüne Hose und weiße Sneakers getragen.

