Im Mai verwandelt sich Neumanns Gartenwelt in Tornesch in ein Mekka für Blumenliebhaber und Gartenfreunde: Am 4. und 5. Mai 2024 öffnet das Gartencenter an der Ahrenloher Straße 111 seine Tore für das Sommerblumenfest.

Das Fest, das inmitten eines Blütenmeeres stattfindet, bietet eine herrliche Gelegenheit, die vielfältige Welt der Sommerblumen zu erkunden und sich von den umfangreichen Angeboten des Gartencenters inspirieren zu lassen. Mit über 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist für jeden etwas dabei – egal ob für den heimischen Garten, den Balkon oder als Geschenk.

Am Samstag, den 4. Mai 2024, von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag, den 5. Mai 2024, von 11 bis 16 Uhr können Besucher nicht nur die Farbenpracht bewundern, sondern auch an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Während die Kinder sich auf der Hüpfburg austoben, können die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen, erfrischenden Getränken und leckeren Würstchen gemütliche Stunden verbringen.

Buntes Rahmenprogramm – Spaß für Groß und Klein

Ein musikalisches Highlight erwartet die Besucher am Sonntag: Ab 12 Uhr sorgen die Delvtown-Jazzmen für eine schwungvolle Atmosphäre mit ihrer Live-Musik. Die energiegeladenen Melodien der Band versetzen das Publikum in eine ausgelassene, sommerliche Stimmung und machen das Sommerblumenfest zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Neumanns Gartenwelt freut sich darauf, Gartenenthusiasten und Familien auf dieser fröhlichen Veranstaltung begrüßen zu dürfen, und garantiert ein angenehmes Shoppingerlebnis mit vielen tollen Angeboten. Noch nie war es so einfach, den Sommer in seiner vollen Pracht nach Hause zu holen.

Die Programmhighlights auf einen Blick

Ein Startschuss in die Sommerblumensaison mit einer riesigen Auswahl an Pflanzen

Eine Hüpfburg für die Kleinen

Köstlicher Kuchen und kühle Getränke

Die Chance, einen Einkaufsgutschein im Wert von 50€, 30€ und 20€ zu gewinnen

Unvergleichbare Angebote für Gartenliebhaber

Live-Musik, die Ihre Herzen höher schlagen lässt

Kaffeplausch und Grillvergnügen

Markieren Sie das erste Mai-Wochenende in Ihrem Kalender, bringen Sie Ihre Familie und Freunde mit und tauchen Sie ein in ein Wochenende voller Blumen, Freude und Farben – beim Sommerblumenfest in Neumanns Gartenwelt.

