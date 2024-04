Hamburg (dpa/lno). Unbekannte wollen in der Nacht zum Montag in Schenefeld Geldautomaten knacken. Bei einer Maschine sind sie erfolgreich.

In Schenefeld bei Hamburg (Kreis Pinneberg) ist in der Nacht zum Montag ein Geldautomat einer Bank gesprengt worden. Bei einem zweiten Automaten sei die Sprengung missglückt, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen.

Die Täter seien auf der Flucht, hieß es. Unklar war zunächst, wie viel Geld gestohlen wurde. Es gibt nach den Angaben Videoaufnahmen von Überwachungskameras, aber diese müssen erst von der Kriminalpolizei ausgewertet werden.

