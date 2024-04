Hamburg (dpa/lno). Erst brannte es im Hinterhof, dann fingen Autos Feuer und dann griffen die Flammen auf ein Wohnhaus über. Bei einem Brand in Hamburg-Bergedorf sind am Montagmorgen sieben Menschen verletzt worden.

Bei einem Brand in einem Wohngebäude in Hamburg-Bergedorf sind in der Nacht zum Montag sieben Menschen verletzt worden. In dem Hinterhof des Gebäudes war aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte. Dieses habe zunächst auf geparkte Autos und dann auf das Wohnhaus übergegriffen.

In dem Gebäude waren demnach durch den Brand mehrere Menschen eingeschlossen, die durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei befreit werden mussten. Sieben Personen hätten dabei leichte Verletzungen durch Rauchgasvergiftung erlitten. Die Nachlöscharbeiten sollen bis in den späten Vormittag andauern.

