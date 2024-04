Hamburg/Kiel (dpa/lno). Frostig kalt und nass wird es zum Beginn der Woche. Der Montag startet mit Schneeschauern, glatten Straßen und Minustemperaturen.

Polarluft strömt nach Schleswig-Holstein und Hamburg und sorgt für Frost, Schneeschauer und Glätte. Der Montagmorgen startet im Norden mit gebietsweise leichtem Frost bei Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte.

Vor allem in den östlichen Landesteilen soll es Schneeschauer geben und in der Folge durch Überfrieren von Schneematsch und Nässe glatt auf den Straßen werden. Im Laufe des Tages soll es wechselnd bewölkt sein und in den nördlichen Landesteilen zeitweise heiter. Im Süden soll es dagegen vermehrt Regen- und Schneeschauer geben. Die Temperaturen steigen auf sechs bis neun Grad.

In der Nacht zum Dienstag soll es wieder kalt werden mit bis zu frostigen minus vier Grad. Die Schauer lassen voraussichtlich nach, dafür wird es nebelig. Ab Dienstag tagsüber soll es dann tendenziell wärmer und etwas weniger winterlich werden.

© dpa-infocom, dpa:240422-99-761225/3 (dpa)