Hamburg (dpa/lno). Dem FC St. Pauli fehlt nicht mehr viel zum Bundesliga-Aufstieg. Abwehrchef Wahl warnt jedoch vor den nächsten beiden ganz speziellen Spielen.

Maximal drei Siege fehlen dem FC St. Pauli nur noch im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga. Die Erstliga-Rückkehr nach 13 Jahren steht kurz bevor. Die beiden nächsten Spiele nach dem wichtigen 2:1 (1:1)-Sieg bei Hannover 96 haben es für die Hamburger aber in sich: Es warten die beiden Erzrivalen Hansa Rostock (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) und Hamburger SV (Freitag, 3. Mai).

St. Paulis Abwehr-Chef Hauke Wahl sprach in Hannover schon einmal die Warnung aus, sich nicht von der großen Brisanz dieser beiden Duelle ablenken zu lassen. „Das sind immer zwei besondere Spiele für unseren Verein. Wir in der Mannschaft wissen um die Wichtigkeit für die Fans“, sagte der 30-Jährige. „Aber wir sollten das Ganze trotzdem ein bisschen herunterspielen. Denn es geht am Ende auch in diesen Spielen nur um drei Punkte.“ Trotzdem werde am Freitag „eine bombastische Stimmung im Stadion sein. Und wir haben uns durch den Sieg heute Selbstvertrauen geholt.“

Wahl wechselte vor dieser Saison von Holstein Kiel zum FC St. Pauli. Vier Spieltage vor dem Saisonende stehen beide Clubs auf den beiden direkten Aufstiegsplätzen und der Abwehrspieler hat immer noch viel privaten Kontakt zu seinen Ex-Kollegen und sportlichen Rivalen. „Jetzt ist die Crunchtime“, sagte Wahl in einem Sky-Interview. „Natürlich wünsche ich mir und meiner Mannschaft das Beste. Aber gleich danach kommt Holstein Kiel.“

