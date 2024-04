Hamburg (dpa/lno). Hamburg boomt als Ziel für Kreuzfahrtschiffe. Wie sich die Branche entwickelt und wie es um das neue Terminal in der Hafencity steht, will Wirtschaftssenatorin Leonhard nun präsentieren.

Hamburg soll in diesem Jahr ein viertes Terminal für Kreuzfahrtschiffe erhalten. Details zum Stand der Bauarbeiten in der Hafencity sowie Zahlen zu weiteren Entwicklungen der Kreuzfahrtbranche stellt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Montag (11.00 Uhr) vor. Hamburg sei der führende deutsche Kreuzfahrthafen und das Interesse an Seereisen wachse weiter, teilte die Wirtschaftsbehörde mit. Mit Blick auf die Passagierzahlen sei 2023 ein Rekordjahr gewesen.

Im neuen Terminal sollen Kreuzfahrtschiffe an einer Anlage mit Landstrom versorgt werden. Auch dieses Angebot wird am Montag thematisiert. Grüner Strombezug der Schiffe im Hafen ist ein wichtiger Faktor auf dem Weg zu klimafreundlicheren Kreuzfahrten - ohne Landstrom müssen die Schiffsmotoren auch während der Liegezeit weiterlaufen. In Hamburg können Kreuzfahrtschiffe seit 2016 Landstrom am Terminal Altona beziehen, im Dezember ging die Landstromanlage am Terminal Steinwerder in Betrieb.

Kritiker bemängeln, dass die Reedereien allein über die Stromnutzung entscheiden und längst nicht alle Kreuzfahrtschiffe auch fähig sind, Landstrom zu nutzen. Die Linke-Fraktion hatte dem Senat bei dem Thema zuletzt Greenwashing vorgeworfen.

