Hamburg (dpa/lno). Am 9. Juni stehen die Wahlen für das Europaparlament und für die Hamburger Bezirksversammlungen an. Die FDP hat am Sonnabend bei ihrem Parteitag die heiße Phase des Wahlkampfs eingeläutet.

Weniger Bürokratie, mehr bezahlbarer Wohnraum und die Verbesserung der Verkehrssituation: Mit diesen Themen will die FDP Hamburg bei der bevorstehenden Bezirks- und Europawahl am 9. Juni punkten. „Wer weniger Bürokratie aus Brüssel will, muss am 9. Juni FDP wählen“, sagte die FDP-Landesvorsitzende Sonja Jacobsen beim Landesparteitag am Sonnabend in Hamburg. Die FDP ist derzeit die einzige Hamburger Partei, die eine Europaabgeordnete stellt. Svenja Hahn kandidiert bei der bevorstehenden Wahl für eine weitere Amtszeit auf Listenplatz 2 der Bundespartei.

Im Hinblick auf die Bezirkswahl im Juni ging Jacobsen hart mit der Verkehrspolitik des rot-grünen Senats ins Gericht. „Wer in Hamburg irgendwo hinwill, der hat es schwer in Deutschlands Stau-Hauptstadt Nummer Eins. Der Verkehr muss wieder fließen in unserer Stadt. Das Anwohnerparken gehört abgeschafft.“ Im Leitantrag zur Bezirkswahl, den die Partei verabschiedete, stehen ein Ausbau der Wirtschaftskompetenz in den Bezirken, Bürokratieabbau, Verkehrspolitik und mehr bezahlbarer Wohnraum im Mittelpunkt.

