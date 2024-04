Hamburg (dpa/lno). Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Hamburg-Neuenfelde sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die Wagen am Sonnabendvormittag nach einem Ausweichmanöver zusammengeprallt. Am Steuer saßen ein 24-jähriger Autofahrer und eine 75 Jahre alte Autofahrerin, beide wurden mit Verdacht auf ein Schleudertrauma ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bislang noch unklar.

