Lübeck (dpa/lno). Das Drittliga-Abenteuer des VfB Lübeck ist nach nur einem Jahr wohl wieder vorbei. Der Abstieg könnte schon an diesem Sonntag besiegelt werden.

Der Drittliga-Abstieg des VfB Lübeck ist so gut wie perfekt. Der Tabellen-19. verlor am Samstag auch sein Heimspiel gegen Borussia Dortmund II mit 0:5 (0:3). Sollte der Abstiegskampf-Konkurrent Waldhof Mannheim am Sonntag sein Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen gewinnen, wäre die Lübecker Rückkehr in die Regionalliga nach nur einem Jahr auch rechnerisch nicht mehr zu verhindern.

Vor 5555 Zuschauern an der Lohmühle schossen Rodney Elongo-Yombo (10./22.), Franz Pfanne (33.), Paul-Philipp Besong (76.) und Bjarne Pudel (84.) die Tore für die BVB-Reserve. Lübecks Ulrich Taffertshofer sah in der 58. Minute Gelb-Rot.

