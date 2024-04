Hamburg (dpa/lno). Da hatte es wohl jemand besonders eilig: Ein Pizzabote vergisst, beim Ausliefern die Handbremse anzuziehen. Es folgt ein stundenlanger Einsatz der Feuerwehr.

Ein Pizzabote hat am Freitagabend in Hamburg-Bergedorf einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr verursacht. Beim Abstellen seines Wagens hatte er vergessen, die Handbremse zu ziehen. Daraufhin rollte der Wagen vom Deich herunter und gegen ein Reetdachhaus, wie die Feuerwehr am Sonnabend mitteilte. Das Fahrzeug kippte demnach hochkant in einen Graben an der Hauswand und steckte dort fest. Spezialeinheiten der Hamburger Feuerwehr rückten mit zwei Ladekränen an und hoben das Fahrzeug mit Bandschlingen aus dem Graben. Nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Im Gegensatz zum Fahrzeug entstand an der Hauswand kein Schaden.

