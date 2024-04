Kiel (dpa/lno). Die meisten Züge der Linie RE 7 zwischen Kiel und Neumünster fallen bis zum 26. April aus und werden durch Busse ersetzt. Grund sind Bauarbeiten.

Pendlerinnen und Pendler auf der Bahnstrecke Kiel-Hamburg müssen seit Freitag mit Einschränkungen rechnen: Die meisten Züge der Linie RE 7 zwischen Kiel und Neumünster fallen bis zum 26. April aus und werden durch Busse ersetzt. Grund seien Bauarbeiten, teilte die Deutsche Bahn mit. Ab Neumünster in Richtung Hamburg fährt der RE 7 nach regulärem Fahrplan. Der RE 70 fährt weiterhin von Kiel nach Hamburg durch - teilweise mit zusätzlichem Zwischenhalt in Flintbek. Auch auf anderen Bahnstrecken kommt es im April zu Zugausfällen. An den letzten beiden Wochenenden des Aprils fallen beispielsweise alle Züge zwischen Rendsburg und Husum aus.

