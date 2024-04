Hamburg (dpa/lno). Hamburg erwartet zur Fußball-EM zahlreiche niederländische Fans. Eigentlich wollten sie auf der Horner Rennbahn campen. Aber daraus wird wohl nichts. Nun werden Alternativen geprüft.

Während der Fußball-Europameisterschaft wird es wohl doch kein Camp von niederländischen Fans an der Horner Rennbahn in Hamburg geben. Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hat sich gegen die Pläne des niederländischen Fußballverbands KNVB ausgesprochen, berichtet der Radiosender NDR 90,3. Ein Grund sei unter anderem die Sicherheit. Das Gelände habe nur einen einzigen Zugang. Auch der Verkehr bereite Sorgen. Der wird durch die große U-Bahn-Baustelle bereits behindert. Zudem gäbe es für die vielen Tausend Fans nicht genügend Parkplätze im Umfeld. Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich bei Bezirkspolitikerinnen und -politikern über die Pläne beklagt.

Ganz vom Tisch sei ein Fan-Camp in der Hansestadt aber noch nicht. Es werde nun nach neuen Standorten gesucht. Im Gespräch sei unter anderem das Gelände des Dockville-Festivals in Wilhelmsburg. Bezirk und Sportamt wollen zügig klären, ob man den Niederländern diese Alternative anbieten kann.

Zum Auftaktspiel der Niederlande bei der Fußball-EM in Hamburg am 16. Juni gegen Polen erwarten die Veranstalter mehr als zehntausend Oranje-Anhänger. Der niederländische Verband hatte angefragt, ob die stets farbenfrohen und stimmgewaltigen Fans auf der Horner Rennbahn untergebracht werden können. Schon 1988 bei der EM hatten die Oranje-Fans das Volksparkstadion im Halbfinale gegen Deutschland zu einem Heimspiel für die Elftal gemacht. Die Niederlande setzten sich damals mit 2:1 durch und holten wenig später durch ein 2:0 gegen die Sowjetunion in München den EM-Titel.

© dpa-infocom, dpa:240420-99-744792/2 (dpa)