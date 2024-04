Nübel (dpa/lno). Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos im Kreis Schleswig-Flensburg sind drei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Eines der Autos war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf der B201 bei Nübel-Triangel in den Gegenverkehr geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde einer der Fahrer schwer verletzt. Er wurde per Hubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der andere Fahrer sowie dessen Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos im Kreis Schleswig-Flensburg sind drei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Eines der Autos war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf der B201 bei Nübel-Triangel in den Gegenverkehr geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde einer der Fahrer schwer verletzt. Er wurde per Hubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der andere Fahrer sowie dessen Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:240420-99-743756/2 (dpa)