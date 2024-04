Hamburg (dpa/lno). Ein Weltstar zu Gast in Hamburg: Hollywood-Größe John Malkovich ist am Sonnabend im Thalia Theater in der Deutschlandpremiere einer internationalen Produktion von Bernard-Marie Koltès Zwei-Personen-Drama „In The Solitude Of Cottonfields“ (1987) zu erleben. Als seine Gegenspielerin agiert die Litauerin Ingeborga Dapkunaité. Vier Vorstellungen der Inszenierung des Russen Timofey Kulyabin werden am Wochenende gezeigt. Malkovich (70, „Monsieur Blake zu Diensten“) tritt immer wieder auf deutschen Bühnen auf - so 2017 in „Just Call Me God“ in der Elbphilharmonie.

