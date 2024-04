Hamburg (dpa/lno). Nur ein Sieg gegen Zweitliga-Tabellenführer Holstein Kiel hilft dem Hamburger SV im Ringen um einen Aufstiegsplatz weiter. Doch die Bilanz im Volksparkstadion spricht eindeutig für die Gäste.

Mitten in der entscheidenden Phase des Aufstiegsrennens in der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der Hamburger SV seinen Angstgegner und Tabellenführer Holstein Kiel. Für den HSV geht es am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) vor 57.000 Zuschauern im wieder ausverkauften Volksparkstadion darum, den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten. Dazu müssen die Hamburger unbedingt gewinnen. Es wäre der erste Heimsieg gegen die Kieler in der 2. Bundesliga seit dem Abstieg des HSV 2018.

Die Hamburger sind fünf Spieltage vor dem Saisonende Tabellenvierter und wollen noch Aufstiegsrelegationsplatz drei erreichen. Auf dem steht vor dem 30. Spieltag Fortuna Düsseldorf mit drei Punkten mehr auf dem Konto. Die Kieler kommen als Tabellenerster in den Volkspark und haben beste Chancen, als erster Verein aus Schleswig-Holstein in die Bundesliga rücken. Sie sind seit sechs Spielen ungeschlagen, zuletzt gab es fünf Siege ohne Gegentor.

