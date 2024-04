Steinberg (dpa/lno). Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist ein 34-Jähriger am Freitag ums Leben gekommen. Ein weiterer Fahrer wurde schwer verletzt.

Beim Zusammenstoß zweier entgegenkommender Autos in Steinberg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein 34-jähriger Mann gestorben - ein weiterer wurde schwer verletzt. Der 34-Jährige war am Freitagmittag aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen ein anderes Auto geprallt, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Den 26 Jahre alten Fahrer des zweiten Autos brachte ein Rettungswagen in ein Flensburger Krankenhaus. Für etwa zwei Stunden war die Bundesstraße 199 bei Steinberg voll gesperrt.

