Todendorf (dpa/lno). Ein Lastwagen fährt in Schlangenlinien über die Autobahn. Der Grund: Der 54 Jahre alte Fahrer sitzt mit 3,25 Promille Alkohol im Blut hinter dem Steuer.

Die Polizei hat auf dem Rasthof Buddikate im Kreis Stormarn einen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut am Steuer eines Lkw auf der Autobahn 1 unterwegs war. Der 54 Jahre alte Mann sei anderen Autofahren am Donnerstagabend aufgefallen, weil er in Schlangenlinien auf der Autobahn Richtung Fehmarn gefahren sei, berichtete die Polizei am Freitag. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 3,25 Promille ergeben. Gegen den 54-Jährigen wird nun nach Polizeiangaben wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

