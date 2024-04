Bargteheide (dpa/lno). Ein 20 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 21 bei Bargteheide (Kreis Stormarn) lebensgefährlich verletzt worden. Aus ungeklärter Ursache sei der Mann aus Hamburg mit seinem Wagen am Freitagmorgen auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Anschließend wurde der er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden.

Der Hanseat kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Für Arbeiten an der Unfallstelle musste die A21 in beide Fahrtrichtungen vorübergehend gesperrt werden.

