Kaltenkirchen (dpa/lno). Nach dem Fund eines Toten an einem Freizeitbad in Kaltenkirchen im November 2023 wird nach Angaben der Polizei gegen weitere Verdächtige ermittelt. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet, dass das Bezahlen mit einer Visa-Karte zu den zwei anderen Tatverdächtigen geführt haben soll. Das bestätigte die Polizei jedoch nicht.

In dem Fall hatte die Kriminalpolizei nach der Tat im November 2023 bereits einen 17 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Gegen ihn erließ das Amtsgericht Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des Totschlags.

Ein 27-Jähriger war am 25. November 2023 in der Nähe eines Freizeitbad-Parkplatzes mit einer Schussverletzung tot gefunden worden. Bei Durchsuchungen von zehn Objekten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen im Januar 2024, die im Zusammenhang zu der Tat stehen sollen, seien diverse Beweismittel sichergestellt worden.

