In Hamburg-Billstedt ist in der Nacht zu Freitag ein Mann von mehreren Personen angegriffen und mit einem Elektroschocker verletzt worden. Zwei Verdächtige wurden später festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen sagte.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollten die Täter demnach vermutlich die Uhr des Angegriffenen erbeuten. Sie seien allerdings ohne Beute geflüchtet, als Passanten auf den Überfall aufmerksam geworden seien, hieß es. Der Mann wurde nach dem Überfall laut den Angaben mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die mutmaßlichen Täter seien mit einem Auto in Richtung der Hamburger Innenstadt geflüchtet. In der anschließenden Verfolgungsjagd nahmen Polizisten zwei Männer vorläufig fest, als diese im Stadtteil St. Pauli weiter zu Fuß fliehen wollten.

