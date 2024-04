Kiel (dpa/lno). Wenn Metallspäne in einer Verschrottungsanlage in Brand geraten, ist Löschen gar nicht so einfach. Die Feuerwehr in Kiel musste so ein Problem jetzt im Ostuferhafen lösen.

Bei einem größeren Einsatz hat die Kieler Feuerwehr einen Brand in einer Anlage zur Metallverschrottung gelöscht. Das Feuer war am frühen Donnerstagnachmittag im Ostuferhafen ausgebrochen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr drang schwarzer Rauch aus einer Absauganlage für Metallverarbeitung. Erst durch das Öffnen einer Revisionsklappe seien offene Flammen zu sehen gewesen. Feuerwehrleute zerlegten die gesamte Absauganlage. 48 Filter mussten mit einem Kran Stück für Stück entnommen und gelöscht werden. Metallstaub, Kupfer und Eisen waren in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe standen zunächst nicht fest.

