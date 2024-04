Hamburg (dpa/lno). Sie geben sich an den Haustüren älterer Leute als Polizisten aus, sind aber Betrüger. Jetzt hat die Polizei in Hamburg zwei Verdächtige gefasst.

Zivilfahnder der Hamburger Polizei haben zwei Männer festgenommen, die sich als Polizisten ausgegeben haben sollen, um ältere Menschen zu betrügen. Das Duo, im Alter von 45 und 51 Jahren, das am Mittwoch in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Farmsen gestellt wurde, stehe im Verdacht, mindestens fünf Taten begangen zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Landeskriminalamt habe seit 12. März ein erhöhtes Aufkommen von Trickdiebstählen in Wohnungen registriert. In den Stadtteilen Marienthal, Rahlstedt und Horn gab es eine versuchte sowie drei vollendete Taten. Dabei gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus und ließen sich unter dem Vorwand angeblicher Einbrüche in der Nachbarschaft Wertgegenstände geben. Vor den Festnahmen war es im Stadtteil Jenfeld erneut zu einem Trickdiebstahl bei einem 81-Jährigen gekommen.

Der 51 Jahre alte Verdächtige wurde später mangels Haftgründen wieder entlassen. Der 45-Jährige, der bereits wegen ähnlicher Taten zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, kam in Untersuchungshaft.

