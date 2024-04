Hamburg (dpa/lno). Ein 18-Jähriger kommt laut Anklage im Herbst 2023 mit einem Messer in eine Zahnarztpraxis in Hamburg-Bergedorf. Wenig später greift er den Arzt an. Nun muss sich der Mann vor Gericht verantworten.

Nach einer Messerattacke auf einen Zahnarzt muss sich ein 18-Jähriger seit Donnerstag vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Der junge Mann soll den Arzt, bei dem er auch schon mal in Behandlung war, laut Anklage im Zustand der Schuldunfähigkeit am 20. Oktober vergangenen Jahres in dessen Praxisräumen im Stadtteil Bergedorf angegriffen und verletzt haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Der Beschuldigte betrat die Praxisräume nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter dem Vorwand, einen Termin ausmachen zu wollen. Nachdem er kurzfristig vorgelassen worden war, habe der Teenager in einem Behandlungsraum mit dem Zahnarzt gesprochen, sagte der Gerichtssprecher. Dabei habe er ein in der Jackentasche verborgene Messer gezückt. Eine Praxis-Angestellte brachte sich den Angaben nach mit einem Sprung aus dem Fenster in Sicherheit. Der junge Mann stach demnach auf den Arzt ein, der sich wehrte. Schließlich gelang es der Anklage zufolge, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei einzusperren.

Es handelt sich um ein Sicherungsverfahren, weil der Beschuldigte nach einem Gutachten wohl unter Wahnvorstellungen litt und sich vom Zahnarzt verfolgt fühlte. Am ersten Prozesstag machte der nicht vorbestrafte 18-Jährige keine Angaben. Der Prozess, für den zehn Verhandlungstage bis zum 1. Juli vorgesehen sind, wird am 26. April fortgesetzt. Dann soll der Zahnarzt, der auch Nebenkläger ist, aussagen.

