Heide (dpa/lno). Der Bau der Northvolt-Fabrik ist eines der größten Industrieprojekte in Schleswig-Holstein. Jetzt laufen wichtige Vorbereitungen für die Arbeit auf der Baustelle.

Es geht voran auf der Northvolt-Baustelle bei Heide: Auf dem Gelände wird ein provisorisches Baustellenbürogebäude errichtet, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dort sollen mehr als 100 Mitarbeiter Platz finden. Es entsteht ein zweistöckiges Gebäude in Holz- und Stahlkonstruktion aus 120 Hybridmodulen mit fast 2400 Quadratmetern Fläche. In dem U-förmigen Gebäude soll es neben Büros auch Besprechungsräume, Küchen und Sanitäreinrichtungen geben. Auf dem Dach wird eine Fotovoltaikanlage installiert. Bis zum Herbst soll das Modulgebäude fertiggestellt sein.

Außerdem begannen am Donnerstag die Asphaltierungsarbeiten für eine Baustellenabfahrt. Sie befindet sich nördlich der Anschlussstelle Heide-West der A23 (Hamburg-Heide) am Übergang zur Bundesstraße 5 in Fahrtrichtung Husum. Künftig werde Verkehr auf der Bundesstraße 203 vermieden und die Verkehrssicherheit erhöht. Später soll die Abfahrt wieder zurückgebaut werden.

