Hamburg (dpa/lno). Das Literaturfestival Harbour Front fällt 2024 aus, weil es sich neu aufstellen will. Damit Literaturfans trotzdem neue Werke erleben können, plant eine Buchhandlung einen kleinen Ersatz.

Normalerweise präsentieren zahlreiche nationale und internationale Autorinnen und Autoren sich und ihre neuen Bücher auf dem Hamburger Harbour Front Literaturfestival. Doch in diesem Jahr fällt das aus, weil die Macher die Veranstaltung neu aufstellen wollen. Auf neue Literatur und die kreativen Köpfe dazu müssen Leseratten in der Hansestadt dennoch nicht verzichten, denn eine Buchhandlung in Hamburg-Blankenese plant einen kleinen Ersatz für das Harbour Front. Im September soll es dann die „Herbstlese Blankenese“ geben, wie die Inhaber der Buchhandlung Wassermann am Donnerstag mitteilten. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

„Natürlich können wir das Harbour Front Festival nicht ersetzen. Es ist uns jedoch ein Anliegen, einen Beitrag zur Belebung des Hamburger Literaturherbstes zu leisten und neben den Leserinnen und Lesern auch die Autorinnen und Autoren nicht im Regen stehen zu lassen“, schreiben die Inhaber weiter.

Geplant ist das Festival vom 5. bis zum 15. September und die ersten namhaften Autorinnen und Autoren stehen bereits fest. So haben bereits Ulrich Wickert, Elke Heidenreich, Eckhart Nickel und „Hamburger Abendblatt“-Chefredakteur Lars Haider zugesagt.

Die Lesungen sind im Blankeneser Segelclub, der Aula des Gymnasiums Blankenese, im Gemeindehaus und der Buchhandlung selbst geplant. Auch einen Preis für das beste Debüt des Jahres soll es geben. Eine Jury dafür werde derzeit zusammengestellt.

© dpa-infocom, dpa:240418-99-723325/2 (dpa)