Hamburg (dpa/lno). Für eine 73 Jahre alte Radfahrerin endet ein Unfall mit einem Auto tödlich. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist zunächst unklar. Die Polizei hofft deshalb auf Hilfe.

Eine 73 Jahre alte Radfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hamburg gestürzt und so schwer verletzt worden, dass sie noch auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben ist. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau am Vormittag auf der Farmsener Landstraße im Stadtteil Volksdorf unterwegs, als sie von dem stadteinwärts fahrenden Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Rettungskräfte versuchten, die Frau wiederzubeleben. Sie starb jedoch während des Transports ins Krankenhaus. Der Porschefahrer blieb unverletzt, er wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.

Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zudem wurde der Unfallort mit einem 3D-Scanner und einer Drohne aufgenommen. Auch ein Sachverständiger unterstützte die Ermittlungen.

