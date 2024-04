Bredenbek (dpa/lno). Wegen einer starken Rauchentwicklung beim Brand einer Scheune hat die Polizei Autofahrer vor Sichtbehinderungen auf der nahen A210 gewarnt. Mehrere Autos und Schlepper hätten sich in der Scheune in Bredenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) befunden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagvormittag. Die Feuerwehr war demnach im Einsatz, um das Gebäude zu löschen.

Die Einwohner des neben der Scheune liegenden Wohnhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde nach Angaben des Polizeisprechers niemand. Ob das Feuer auf das anliegende Gebäude übergreifen werde, sei nicht bekannt. Ebenso gab es zunächst keine Details zur Brandursache oder zur Schadenshöhe.

© dpa-infocom, dpa:240418-99-719889/2 (dpa)