Hamburg/Kiel/Schwerin. Polare Meeresluft sorgt für frostige Temperaturen in Hamburg, Schleswig-Holstein und MV. Dazu führt dichter Nebel zu geringen Sichtweiten am Morgen.

Polare Meeresluft strömt nach Mitteleuropa und sorgt für Frost und Glätte am Donnerstag. Gebietsweise seien am Donnerstagvormittag in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Temperaturen um minus zwei Grad und geringe Glättegefahr zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen mit. Am Vormittag soll es neblig sein mit Sichtweiten von maximal 150 Meter. Der weitere Tag bringt wechselhaftes Wetter mit Regenschauern, vereinzelten Gewittern und Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad.

In der Nacht zum Freitag soll es weiter zuziehen und Regen geben. Die Temperaturen sinken auf drei bis fünf Grad. Zum Morgen hin soll es stärker windig werden mit Windgeschwindigkeiten bis 55 Kilometer pro Stunde. Auch für Freitag tagsüber ist starker Wind vorausgesagt. Dichte Wolken, Regenschauer und Gewitter bestimmen weiterhin das Wetter mit Temperaturen von 9 bis 11 Grad.

