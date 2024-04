Itzehoe (dpa/lno). Mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamem Tod eines Mannes in Brunsbüttel will das Landgericht Itzehoe am Donnerstag das Urteil im Prozess gegen die Frau des Opfers verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat in dem im Oktober gestarteten Prozess eine Freiheitsstrafe von elf Jahren wegen Totschlags gefordert, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Verteidigung der 48-Jährigen plädierte auf eine „milde Strafe“. Die Angeklagte und das 71 Jahre alte Opfer sind beide pakistanische Staatsangehörige.

Mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamem Tod eines Mannes in Brunsbüttel will das Landgericht Itzehoe am Donnerstag das Urteil im Prozess gegen die Frau des Opfers verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat in dem im Oktober gestarteten Prozess eine Freiheitsstrafe von elf Jahren wegen Totschlags gefordert, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Verteidigung der 48-Jährigen plädierte auf eine „milde Strafe“. Die Angeklagte und das 71 Jahre alte Opfer sind beide pakistanische Staatsangehörige.

Die Frau soll ihren Mann 15. Februar vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) erschlagen haben. Zur Sache macht die Angeklagte am ersten Verhandlungstag keine Angaben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll die Frau zunächst verbal mit ihrem Mann in Streit geraten sein, ihn dann mit der Hand und später mit einem Hausschuh mit fester Sohle vor allem gegen den Kopf geschlagen haben. Dann sei das Opfer gestürzt, die Angeklagte habe schließlich den Couchtisch angehoben und ihr Opfer mit dem Tischbein am Hals getroffen.

© dpa-infocom, dpa:240417-99-711446/2 (dpa)