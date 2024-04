Hamburg. Die deutschen Filmfans haben ihre liebsten Schauspielerinnen und Schauspieler gewählt. Dass Iris Berben einen der Jupiter-Awards in Hamburg bekommt, stand schon fest. Der Rest war eine Überraschung.

Das Fernseh- und Kinopublikum hat gewählt: Bjarne Mädel, Anja Kling, Lisa Maria Potthoff („Rehragout-Rendezvous“) und Langston Uibel („Roter Himmel“) sind für die Zuschauer derzeit die besten Schauspielerinnen und Schauspieler. Drei von ihnen haben am Mittwoch in Hamburg den goldenen Jupiter-Award überreicht bekommen, Mädel war per Videobotschaft zugeschaltet.

Zudem sind die Teams rund um die ZDF-Serie „SOKO Leipzig“, den ARD-Film „Meine Freundin Volker“ sowie den Kinohit „Girl You Know It’s True“ im Altonaer Kaispeicher mit dem Publikumspreis für die beste Serie, den besten Fernsehfilm und den besten Kinofilm ausgezeichnet worden.

Den Jupiter-Ehrenpreis hatte Schauspielerin Iris Berben überreicht bekommen. Damit werde die schauspielerische Brillanz der 73-Jährigen in mehr als 150 TV- und Kinoproduktionen gewürdigt, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media bereits vor der Preisverleihung mitgeteilt hatte. Damit hat erstmals seit 2017 wieder eine herausragende Persönlichkeit aus Film und Fernsehen den Ehrenpreis bekommen. Damals konnte sich Senta Berger über die Auszeichnung freuen.

Rund 100 geladene Gäste aus der Film- und Medienbranche - darunter Axel Milberg, Aminata Belli und Nina Petri - feierten mit den Gewinnern bei einem exklusiven Dinner. Die Show wurde von Steven Gätjen moderiert.

Die undotierte Auszeichnung wird von den Zeitschriften „Cinema“ und „TV Spielfilm“ in zwölf Kategorien an herausragende Schauspieler, Schauspielerinnen und Filmprojekte vergeben. Die Leserinnen und Leser der Zeitschriften konnten ein Jahr lang ihre Favoriten bei einer Online-Abstimmung wählen. Rund 640.000 Stimmen wurden den Angaben zufolge diesmal abgegeben - das sei die größte Wahlbeteiligung seit Jahren.

Dabei durften sie auch über internationale Filme und Schauspieler abstimmen. Die meisten Stimmen bekamen die Filme „Oppenheimer“ und „Leo“ sowie die Serie „Haus des Geldes: Berlin“. Als beste Darstellende wurden Keanu Reeves in „John Wick: Kapitel 4“ und Margot Robbie in „Barbie“ gewählt.

