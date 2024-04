Hamburg (dpa/lno). Mit ihren „Neni“-Restaurants hat die Wiener Gastronomin Haya Molcho die orientalische Küche bekannt gemacht. Ein Teil der Erlöse eines neuen Gerichts kommt nun einem Schulprojekt in Marokko zugute.

TV-Köchin Haya Molcho (69) will mit einem neuen Gericht junge Frauen in Marokko unterstützen. Es wird ab Mai in allen „Neni“-Restaurants auf der Karte stehen, teilte die Köchin bei einer Veranstaltung am Mittwoch in Hamburg mit. Ein Teil der Erlöse werde einem Schulprojekt der Berliner Abury-Stiftung zugutekommen.

Die Stiftung unterstützt seit 2011 in verschiedenen Ländern Projekte, die Mädchen und Frauen stärken sollen. So gibt es Alphabetisierungsprogramme für Frauen, Vorschulprogramme für Kinder in Marokko und digitale Plattformen für Unternehmerinnen in Ruanda.

Haya Molcho wurde in Tel Aviv geboren und lebt in Wien. 2009 eröffnete sie das erste Restaurant unter ihrer Marke „Neni“, mittlerweile gibt es auch Restaurants in Berlin, Hamburg und München.

