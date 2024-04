Hamburg (dpa/lno). Nach den beiden Niederlagen des Zweitliga-Zweiten richtet der Innenverteidiger Mets den Blick weiter auf die Tabellenspitze. Ein wichtiger Abwehrkollege des Esten muss das Training verletzt abbrechen.

Abwehrspieler Karol Mets hat einen besonderen Blick auf die beiden vergangenen Niederlagen des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. „Mitunter ist Verlieren die beste Medizin“, sagte der 30-jährige Este am Mittwoch bei einer Medienrunde. „Wir sind nicht glücklich mit der Situation“, fügte der Innenverteidiger hinzu. „Ich weiß, es ist keine Erklärung, aber so ist das mitunter im Fußball: Es war einer dieser Tage.“

Den Hamburgern droht aktuell der Ausfall eines wichtigen Abwehrspielers: Der Schwede Eric Smith griff sich am Mittwoch während einer Übung an den hinteren rechten Oberschenkel und musste das Training abbrechen. Nur gestützt konnte der 27 Jahre alte Abwehrchef den Platz verlassen. Eine Diagnose seitens des Vereins gab es zunächst nicht. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) treten die Hanseaten beim Tabellenfünften Hannover 96 an.

Nach dem 1:2 beim Karlsruher SC und dem 3:4 daheim gegen Aufsteiger SV Elversberg hatte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler zuletzt die Tabellenführung an Holstein Kiel abgegeben. Als Zweiter haben die Hamburger aber noch immer fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang und acht Zähler auf Rang vier. Der Blick von Mets richtet sich mehr auf die Tabellenspitze als auf die Verfolger. „Wir haben eine der besten Mannschaften der Liga. Wir wollen zurück auf Platz eins.“

