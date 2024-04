Hamburg. Zum Sommer 2025 endet die Intendanz von Joachim Lux am Hamburger Thalia Theater. Bevor Nachfolgerin Sonja Anders übernimmt, zeigt das Theater noch mal zahlreiche Inszenierungen bekannter Regisseure.

Nach 16 Jahren verlässt Intendant Joachim Lux das Thalia Theater laut eigenen Angaben mit einem Zuschauerrekord. „Den mancherorts beklagten Rückgang der Zuschauerzahlen kann das Thalia Theater ausdrücklich nicht bestätigen, unser Publikum ist treu und begeisterungsfähig“, sagte Lux bei der Vorstellung seiner letzten Spielzeit 2024/25 am Mittwoch in Hamburg. Wenn man, um die durchschnittlichen Zuschauerzahlen zu ermitteln, die drei Corona-Spielzeiten herausrechne, hätten bis 2022/23 durchschnittlich 267 000 Besucher pro Spielzeit das Theater in Hamburg besucht. „Das ist insgesamt eine sehr starke Leistung - es gibt keine andere Schauspielbühne in Deutschland mit derartigen Zuschauerzahlen“, sagte Lux. Im Sommer 2025 übernimmt Sonja Anders vom Schauspiel Hannover.

Eröffnet wird die kommende Spielzeit mit der Uraufführung von T. C. Boyles neuem Roman „Blue Skies“ in der Regie von Jan Bosse. „Wir haben es mit einer brüllend komisch-verzweifelten Groteske zu tun, in der sich die klimaökologische Gesamtlage unaufhaltsam zuspitzt“, sagte Lux. Insgesamt elf Premieren stehen auf dem Programm, darunter acht Ur- und Erstaufführungen: Regisseur Antú Romero Nunes schreibt zusammen mit Bestsellerautorin Dörte Hansen eine Komödie mit dem Titel „Der Apfelgarten“ - angelehnt an Tschechows „Kirschgarten“. Regisseur Nicolas Stemann kehrt mit „Die Orestie“ (nach Aischylos/Sophokles/Euripides) zurück, eine Koproduktion mit den Salzburger Festspielen. Und der russische Regisseur Kirill Serebrennikow präsentiert „Legende“ nach Motiven aus der Welt von Sergej Paradschanow.

