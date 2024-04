Hamburg. Falschparker und Co. haben es nicht leicht in der Stadt. Analyse zeigt: Bürger übernehmen Meldeverfahren gerne in Eigenregie. Die Details.

Die Zahlen sprechen für sich und das nicht erst, seitdem der selbst ernannte „Anzeigenhauptmeister“ mit gelber Warnweste und Handy in der Hand auf den Straßen Hamburgs gesichtet wurde. Verkehrssünder haben es in der Hansestadt nicht leicht, denn aufmerksame Bürgerinnen und Bürger scheuen sich anscheinend nicht davor, diverse Verstöße umgehend an das Ordnungsamt zu melden.

Auf der Meldewebseite weg.li laufen auch aus Hamburg regelmäßig Hinweise für die zuständigen Behörden ein. Einer Analyse der Informationsplattform Spielbank.com zufolge landete die Hansestadt damit jetzt sogar auf Platz eins im bundesweiten Anzeigen-Ranking.

Verkehr Hamburg: Falschparker-Webseite weg.li zeigt Ausmaß an Anzeigen

Von den insgesamt über die Plattform gemeldeten 786.000 Anzeigen kommen 131.775 aus Hamburg. Auf dem zweiten Platz landet demnach Frankfurt am Main mit 95.738. Erst auf Platz drei findet sich Berlin mit 75.080 Anzeigen ein. Damit ist Hamburg die Denunziantenhochburg in Deutschland, das gilt auch in Relation zur Einwohnerzahl.

Außerdem sind die Hamburger im Vergleich die aktivsten Nutzer. Von den 50.000 auf der Webseite gelisteten Bürgerinnen und Bürgern gehört rund die Hälfte zu den aktiven Nutzern. Davon kommen 6775 aus Hamburg.

Ordnungswidrigkeit selber melden: Stadt Hamburg bewirbt Anzeigen-System

Durch die Berichterstattung über den eifrigen Bürger aus Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt hatte das Thema deutschlandweit an Aufmerksamkeit gewonnen. Insbesondere im Internet wurde das ausgeprägte Pflichtbewusstsein für Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr von vielen getadelt.

Dabei wirbt auch die Stadt Hamburg im Serviceportal auf ihrer Webseite für das Anzeigen als Privatperson. Dazu heißt es: „Insbesondere wenn Sie durch das Fehlverhalten von anderen im Straßenverkehr in Ihren Rechten beeinträchtigt wurden, können Sie diesen Sachverhalt der Bußgeldstelle mitteilen und auf diese Weise die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens anregen.“

Auch in der Stadt Neumünster ist dieses Verfahren gängige Praxis – als man sich allerdings dafür entschied, via Instagram und Facebook aktiv darauf hinzuweisen, war die Empörung plötzlich groß.