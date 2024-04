Schenefeld (dpa/lno). In einem Bus geraten Fans vom FC St. Pauli und dem Hamburger SV in Streit. Mehrere Unbeteiligte erleiden leichte Atemwegsreizungen.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Fußballfans in einem Linienbus in Schenefeld (Kreis Pinneberg) sind am Dienstagabend mehrere Menschen leicht verletzt worden. Nach Zeugenaussagen gab es eine Rangelei zwischen drei Männern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. „Dem Wortlaut der Männer nach könnten rivalisierende Anhängerschaften zwischen den Hamburger Fußballvereinen St. Pauli und HSV der Grund für die Auseinandersetzung gewesen sein“, hieß es.

Gegen 20.40 Uhr wurde der Polizeinotruf über den Vorfall an einer Haltestelle informiert. Beim Verlassen des Busses habe einer der beiden vermeintlichen St.-Pauli-Fans vermutlich Pfefferspray in den Bus gesprüht, berichtete die Polizei. Dabei erlitten ein 33 Jahre alter HSV-Fan und mindestens vier weitere Fahrgäste leichte Atemwegsreizungen. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Die beiden vermeintlichen St.-Pauli-Fans flüchteten. Sie wurden auf 30 und 40 Jahre geschätzt. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls.

© dpa-infocom, dpa:240417-99-705421/2 (dpa)