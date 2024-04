Hamburg (dpa/lno). Arbeiten an den Signalanlagen führen zu Teilsperrungen der U-Bahnlinie 1 am Donnerstag und am kommenden Wochenende. Fahrgäste werden Geduld mitbringen müssen.

Wegen Arbeiten an Signalanlagen hat die Hamburger Hochbahn für Donnerstag und das kommende Wochenende Einschränkungen im Bahnverkehr der U-Bahnlinie 1 angekündigt. Am Donnerstagabend wird die Betriebspause zwischen Fuhlsbüttel Nord und Ohlsdorf verlängert, sodass dort zwischen 20.00 Uhr und Betriebsschluss keine Bahnen fahren, wie die Hochbahn am Dienstag mitteilte.

Außerdem fahren demnach von Samstagmorgen bis Sonntag Betriebsschluss keine Züge zwischen den U1-Haltestellen Fuhlsbüttel Nord und Ohlsdorf. Zwischen 6.00 und 6.30 Uhr am Samstag wird zusätzlich der U-Bahnverkehr zwischen Fuhlsbüttel Nord und Lattenkamp gesperrt.

Die Arbeiten seien notwendig, um Sicherheit zu gewährleisten und die Qualität der Infrastruktur zu verbessern, hieß es. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet, aber Fahrgäste müssten sich dennoch auf rund 20 Minuten Verspätung einstellen.

