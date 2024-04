Elmshorn (dpa/lno). Ein 29-Jähriger ist in Elmshorn (Kreis Pinneberg) von einer Gruppe mehrerer Menschen leicht verletzt worden. Der Mann war am Montagnachmittag auf dem Hinterhof einer irischen Kneipe auf eine Gruppe von Frauen und Männern gestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zwischen der Gruppe und dem Mann kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der er mit Schlägen und vermutlich einem Stichwerkzeug verletzt wurde.

Ein 29-Jähriger ist in Elmshorn (Kreis Pinneberg) von einer Gruppe mehrerer Menschen leicht verletzt worden. Der Mann war am Montagnachmittag auf dem Hinterhof einer irischen Kneipe auf eine Gruppe von Frauen und Männern gestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zwischen der Gruppe und dem Mann kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der er mit Schlägen und vermutlich einem Stichwerkzeug verletzt wurde.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind laut Polizei nicht bekannt. Es sei jedoch zu vermuten, dass der Mann Geldschulden bei Personen der Gruppe habe. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die genaue Anzahl der Menschen, mit denen der 29 Jahre alte Mann in Konflikt geriet, war nach Angaben der Polizei nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:240416-99-697424/3 (dpa)