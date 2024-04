Hamburg (dpa/lno). Etwa 30 Hamburger Sportler werden bei Olympia mitmischen. Die Leiterin des Olympiastützpunkts, Ingrid Unkelbach, zeigt sich optimistisch, dass die Zahl konstant bleibt. Trotz Nachwuchsproblemen.

Der Hamburger Spitzensport rechnet auch zukünftig mit einer hohen Teilnehmerzahl von Athleten aus der Hansestadt bei Olympischen Spielen. „Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die Zahl von 30 bis 35 Athletinnen und Athleten einhalten werden. Also unser Anspruch ist natürlich, sie zu steigern“, sagte Ingrid Unkelbach am Dienstag in Hamburg. Seit 2001 leitet sie den Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein.

Aktuell erlebe Unkelbach das Problem, dass in einigen Bereichen wenig Nachwuchs nachkommt. „Die Sportarten sind unterschiedlich belastet durch die Pandemie“, sagte Unkelbach. Beim Schwimmen habe man ein Jahr nicht schwimmen können. „Da gibt es ganze Ausfälle von Jahrgängen.“

Vor drei Jahren waren bei den Spielen in Tokio 32 Hamburger Spitzensportler dabei. „Ich gehe auch davon aus, dass wir diese Zahl annähernd wieder in Richtung Paris zu den Olympischen Spielen erreichen werden“, sagte Unkelbach. Bei den Paralympics seien etwa bei den Rollstuhlbasketballerinnen einige Athleten nicht mehr dabei.

